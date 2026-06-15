Полицейские перекрыли каналы незаконной миграции в Феодосии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал Трафик» в Феодосии перекрыли каналы незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Операция проходила с 1 по 10 июня. Полицейские провели ряд проверок. Рейды проходили на объектах компактного проживания иностранцев, а также на предприятиях, где эти люди работают. Правоохранители зафиксировали 28 нарушений в сфере миграционного законодательства. Было вынесено одно решение о выдворении иностранца из России. Одному человеку запретили въезд в нашу страну.

«Общая сумма штрафов, назначенных по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, составила 112 тысяч рублей», – говорится в сообщении.