Крымский мост открыли для машин

Движение авто по Крымскому мосту оставалось перекрытым три минуты 16 июня Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 16 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 14.37. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 14.40 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.