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НовостиЧто происходит16 июня 2026 11:45

Крымский мост открыли для машин

Движение авто по Крымскому мосту оставалось перекрытым три минуты 16 июня
Алексей ЕЛАГИН
Движение авто по Крымскому мосту оставалось перекрытым три минуты 16 июня

Движение авто по Крымскому мосту оставалось перекрытым три минуты 16 июня

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 16 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 14.37. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 14.40 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.