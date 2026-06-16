Общественный транспорт Севастополя не будет прекращать движение во время тревоги

В Севастополе общественный транспорт продолжит работать во время тревог. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Общественный транспорт Севастополя больше не будет приостанавливать работу во время объявления воздушных тревог. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил губернатор Михаил Развожаев.

На заседании правительства Севастополя 16 июня было принято решение о корректировке режима работы общественного транспорта. Проблемы с поставками топлива на полуостров и участившиеся воздушные тревоги привели к сбоям в работе транспортной системы. В связи с этим власти предприняли меры для поддержания ее бесперебойной деятельности. Теперь наземный и морской транспорт будут продолжать движение во время воздушных тревог.

«Обсудили возможность продолжения работы общественного транспорта во время сигнала "Воздушная опасность". Соответствующее решение принято [не останавливать работу]», — цитирует Развожаева ТАСС.