Крымчанин незаконно переделал ружье и хранил патроны: ему дали условный срок

Крымчанин незаконно переделал ружье и получил четыре года условно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Раздольненском районе Крыма 38-летнего местного жителя признали виновным в незаконной переделке и хранении оружия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В декабре 2024 года крымчанин незаконно купил у своего знакомого ружье и 13 патронов. Мужчина уверял, что сдаст оружие и боеприпасы правоохранителям. Однако на самом деле крымчанин отпилил стволы ружья и деревянный приклад, переделав его в огнестрельное оружие. Кроме того, он самодельным способом снарядил 13 патронов к гладкоствольному охотничьему ружью.

«Указанное ружье и боеприпасы мужчина незаконно хранил по месту своего проживания вплоть до изъятия сотрудниками полиции в феврале 2026 года», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя Раздольненского района виновным. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Кроме того, осужденного оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«Приговор суда в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.