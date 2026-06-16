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НовостиЧто происходит16 июня 2026 13:00

Прокуратура проводит проверку обстоятельств смертельного пожара в Ялте

После ликвидации возгорания были найдены тела трех человек
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: прокуратура Крыма

Фото: прокуратура Крыма

Прокуратура Республики Крым следит за выяснением причин пожара, который произошел в многоквартирном доме №21 на улице Сосновой в Ялте в ночь на 16 июня.

Во время пожара произошло частичное обрушение крыши. После ликвидации возгорания в здании были найдены тела трех человек. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели людей, включая установление личностей.

«На место происшествия выезжал прокурор города Александр Нелидов. В прокуратуре контролируется ход процессуальной проверки, организованной по указанному факту», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.