Прокуратура проводит проверку обстоятельств смертельного пожара в Ялте

Фото: прокуратура Крыма

Прокуратура Республики Крым следит за выяснением причин пожара, который произошел в многоквартирном доме №21 на улице Сосновой в Ялте в ночь на 16 июня.

Во время пожара произошло частичное обрушение крыши. После ликвидации возгорания в здании были найдены тела трех человек. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели людей, включая установление личностей.

«На место происшествия выезжал прокурор города Александр Нелидов. В прокуратуре контролируется ход процессуальной проверки, организованной по указанному факту», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.