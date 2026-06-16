Скупали карты и обналичивали 30 млн рублей в месяц: крымчан задержали за организацию преступной схемы

Двое крымчан скупали банковские карты и обналичивали более 30 млн рублей в месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли схему по торговле банковскими картами и обналичиванию денег. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступную схему организовали двое крымчан. Они искали людей, которые массово скупали банковские карты у жителей. Далее с личных кабинетов владельцев счетов без уведомления совершались незаконные банковские операции. В частности, организаторы выводили криптовалюту, полученную от незаконных сделок.

«Ежемесячная сумма незаконно обналиченных денежных средств составляла более 30 млн рублей», – рассказали в ФСБ.

В ведомстве добавили, что в схеме участвовали более 120 человек. Они незаконно скупали и продавали банковские карты. В отношении двух организаторов преступной схемы возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, сообщникам грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас они находятся под домашним арестом.

«Один из подозреваемых заключил с Министерством обороны контракт о прохождении военной службы в зоне проведения СВО», – говорится в сообщении.