Скупали карты и обналичивали 30 млн рублей в месяц: крымчан задержали за организацию преступной схемы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли схему по торговле банковскими картами и обналичиванию денег. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Преступную схему организовали двое крымчан. Они искали людей, которые массово скупали банковские карты у жителей. Далее с личных кабинетов владельцев счетов без уведомления совершались незаконные банковские операции. В частности, организаторы выводили криптовалюту, полученную от незаконных сделок.
«Ежемесячная сумма незаконно обналиченных денежных средств составляла более 30 млн рублей», – рассказали в ФСБ.
В ведомстве добавили, что в схеме участвовали более 120 человек. Они незаконно скупали и продавали банковские карты. В отношении двух организаторов преступной схемы возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, сообщникам грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас они находятся под домашним арестом.
«Один из подозреваемых заключил с Министерством обороны контракт о прохождении военной службы в зоне проведения СВО», – говорится в сообщении.