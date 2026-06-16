Врач назвала продукты, которые стоит исключить беременным

Фото: Евгения ГУСЕВА

Беременность — не повод отказываться от всех любимых продуктов, но некоторые ограничения все же необходимы. О том, как скорректировать рацион будущим мамам, в беседе с «Кубань 24» рассказала врач-терапевт и специалист по ультразвуковой диагностике Татьяна Маеренкова.

По словам эксперта, распространенное мнение о том, что беременным «ничего нельзя» — не более чем миф. Однако пересмотреть пищевые привычки действительно стоит. Особое внимание медик рекомендует обратить на кофеин, который содержится не только в кофе, но и в чае, какао, шоколаде и даже коле.

Как пояснила Маеренкова, суточная норма кофеина для женщин в положении составляет 200 мг, тогда как для обычного человека этот показатель вдвое выше — 400 мг. При этом важно считать общее количество вещества за день.

Она также предупредила, что в газированных напитках, например в кока-коле, тоже присутствует кофеин. Беременным лучше выбирать вариант без сахара, даже если у них нет гестационного диабета.

Кроме того, врач рекомендовала исключить из меню рыбу с высоким содержанием ртути — тунца, рыбу-меч и акулу. Под запрет попадают и все термически необработанные блюда.

Специалист призвала будущих мам подходить к питанию осознанно, соблюдать баланс и помнить, что здоровье ребенка начинается с правильного рациона матери.