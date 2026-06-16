За сутки в Крыму зафиксировано 115 нарушений мотоциклистами ПДД

Госавтоинспекция усилила контроль за безопасностью на дорогах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В летний сезон в Крыму усилили контроль за безопасностью на дорогах. Особое внимание уделяется недопущению управления транспортными средствами несовершеннолетними и соблюдению правил эксплуатации двухколесной техники.

Только за последние сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 115 нарушений ПДД мотоциклистами. Из них 30 нарушений касались управления без водительских прав, еще 24 нарушителя оказались несовершеннолетними. В ходе проверок был изъят 41 мотоцикл. Технику отправили на спецстоянку.

На всех нарушителей оформили административные протоколы. Родители подростков также будут привлечены к ответственности за невыполнение своих обязанностей по воспитанию детей.