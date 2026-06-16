Сбер помог крымчанам спасти от мошенников почти 50 млн рублей

Фото: Пресс-служба Сбера

Благодаря профессионализму сотрудников офисов Сбера и своевременному реагированию подразделения безопасности удалось спасти от мошенников почти 50 млн рублей жителей Крымского полуострова.

Андрей Подсвиров, управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе:

«Подразделение безопасности Сбера постоянно отслеживает потенциальные случаи мошенничества и помогает предотвратить хищение средств у клиентов. Тем не менее, ключевым фактором для безопасного управления финансами остаётся развитие навыков финансовой грамотности у самих граждан. Банк регулярно проводит занятия по финансовой грамотности и кибербезопасности для всех возрастных групп — от детей до пенсионеров. Мы знакомим клиентов со способами защиты сбережений и персональных данных, а также рассказываем о новых схемах обмана, их характерных признаках и методах противодействия, позволяющих оградить себя и своих близких от угроз».

Одна из распространенных схем мошенничества в Крыму и Севастополе – звонки по телефону и в мессенджерах от лица сотрудников социальных служб и силовых структур. Также встречаются схемы телефонного мошенничества, где злоумышленники представляются сотрудниками почты и служб доставки, потенциальными покупателями на сайтах объявлений или коллегами по работе, под разными предлогами заставляя человека сделать крупный перевод средств или дать доступ к его счетам.

Чтобы распознавать и не попадаться на уловки мошенников, важно постоянно повышать свою финансовую грамотность. Нужно помнить, что представители силовых структур и социальных учреждений никогда не ведут диалог в мессенджерах, не просят в телефонном разговоре совершать переводы или раскрывать данные банковских карт. Если человеку позвонили от имени родственников или коллег с просьбой занять крупную сумму средств или сделать срочный перевод для решения проблем, необходимо положить трубку и связаться с человеком повторно по другому каналу связи, чтобы убедиться, что разговор шел именно с ним.

Информация обо всех актуальных схемах мошенничества и способах противодействия им доступна на портале Сбера по киберграмотности «Кибрарий». Изучив эту информацию, можно обезопасить себя и своих близких от влияния злоумышленников и сохранить деньги.