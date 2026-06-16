Талантливая школьница из Черноморского района получила путевку на «Алые паруса»

Фото: администрация Черноморского района

Выпускница Межводненской средней школы стала обладательницей путевки на главный выпускной страны. Об этом рассказали в районной администрации.

Ежегодно праздник, который по праву признан одним из самых зрелищных событий в мире, принимает Санкт-Петербург. Попасть на него могут только лучшие - те, кто добился высоких результатов в учебе, исследованиях, творчестве и спорте.

В этом году почетное право отправиться в Северную столицу получила Виктория Кальченко - выпускница школы из Черноморского района. Девушка является образцом целеустремленности: она состоит в Малой академии наук «Искатель» сразу по двум профилям и активно занимается научно-исследовательской деятельностью, передает «Крымское информационное агентство».

За плечами у Виктории - дипломы первой и второй степени с престижных всероссийских и республиканских конференций, победные места на краеведческих олимпиадах и конкурсах «Мы - гордость Крыма!». В выпускном году ее труд отмечен стипендией Совета министров Республики Крым - серьезное достижение, подтверждающее ее выдающиеся способности.