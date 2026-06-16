Новую программу подготовки специалистов по научной организации труда запускают в Крыму

Подготовкой специалистов займется КИПУ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму стартует новая образовательная программа, направленная на подготовку специалистов по научной организации труда, сообщил руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Республики Крым Роман Леонтьев в эфире «Радио Крым».

«Республике Крым посчастливилось быть пилотом, одним из пяти регионов. Также мы привлекли наш крымский вуз КИПУ, подписали с ними соглашение, где начинаем подготавливать преподавателей, которые в дальнейшем будут вводить факультет», — рассказал Леонтьев.

С сентября этого года КИПУ планирует открыть факультет, который будет готовить специалистов в области бережливого производства. Это даст студентам знания и навыки, которые позволят после выпуска эффективно оптимизировать бизнес-процессы на предприятиях.