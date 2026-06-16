Минсельхоз довел до аграриев 175 миллионов рублей субсидий в этом году

175 миллионов субсидий получили крымские аграрии в этом году Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство сельского хозяйства республики довело до аграриев, которые занимаются выращиванием зерновых, 175 миллионов рублей субсидий в этом году. Об этом в эфире радио «КП-Крым» сообщил замглавы Минсельхоза РК Николай Тютюник. По его словам, господдержка предоставлялась из расчета на одну реализованную тонну зерна урожая прошлого года.

- Если урожай страховался, то ставка составила 1 тысячу рублей на одну тонну, если аграрий не страховал свои риски – то 500 рублей. Это одна из мер поддержки наших сельхозпроизводителей - прямое субсидирование, - пояснил Тютюник.

Деньги субсидии, в том числе, могут быть использованы для оплаты труда или энергоресурсов.

Кроме того, по информации замминистра, более 200 миллионов рублей в этом году получит отрасль животноводства. Прием заявок на получение субсидий еще открыт.