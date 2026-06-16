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НовостиЧто происходит16 июня 2026 16:37

Следком возбудил дело против 8 жителей Крыма, помогавших мошенникам с Украины

Пресечена деятельность организованной группы, обеспечивавшей незаконное использование сим-боксов
Анастасия БУРМИСТРОВА
Оборудование использовалось для совершения не менее 16 дистанционных мошенничеств против граждан РФ.

Оборудование использовалось для совершения не менее 16 дистанционных мошенничеств против граждан РФ.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи СК России возбудили уголовное дело против восьми жителей Крыма по обвинению в незаконном использовании абонентского терминала трафика.

Как выяснилось в ходе расследования, в 2024–2026 годах обвиняемые по указанию неустановленных лиц обеспечивали функционирование сим-боксов для массовых телефонных атак на россиян с целью хищения денег.

Преступники приехали в Крым и сняли квартиры, в том числе в Севастополе, где и установили оборудование, которое позволило им организовать дистанционную работу колл-центров на территории Украины.

В результате использования оборудования совершено не менее 16 дистанционных мошенничеств против граждан РФ, причинен имущественный ущерб, в том числе особо крупный. Сим-боксы и другое оборудование изъяты. Следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств и соучастников.