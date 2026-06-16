Над Крымом и другими регионами России сбили 40 БПЛА

Средства ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на российские территории. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение дня 16 июня над Крымом и другими российскими регионами с помощью дежурных средств противовоздушной обороны были перехвачены и нейтрализованы 40 украинских дронов самолетного типа.

По данным Минобороны, атака отражена в период с 14:00 до 20:00. Вражеские БПЛА были ликвидированы в воздушном пространстве над Крымом, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями, а также над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областями.