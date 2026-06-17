Ялтинская выпускница стала первым в городе 100-балльником

Фото: пресс-служба администрации Ялты

Выпускница ялтинской школы №12 Ева Сметанко стала первым в городе 100-балльником. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

Сметанко получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе. Градончальница назвала такое результат блестящим. По ее словам, это итог ежедневного труда, силы воли и искренней любви к слову. Руководитель администрации поздравила выпускницу, ее родителей, учителей, а также и директора школы №12 Валентину Кабанову.

«Пусть эта победа станет прочным фундаментом для покорения новых профессиональных высот. Желаем удачи на вступительных испытаниях и осуществления самых смелых замыслов!», – написала Павленко.