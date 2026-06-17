Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха с питомцами в июне

Алушта Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ялта, Феодосия, Алушта и Евпатория значатся в рейтинге мест, куда чаще всего приезжают вместе с домашними любимчиками.

«На первом месте Сочи, на втором месте Санкт-Петербург, на третьем месте Москва», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив запросы и заявки, назвали самые популярные локации для отдыха с питомцами в июне 2026 года, передают наши коллеги из kubnews.ru.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха с питомцами в июне 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):

Сочи, 4340;

Санкт-Петербург, 6147;

Москва, 5551;

Анапа, 4359;

Ялта, 5653;

Краснодар, 3933;

Геленджик, 6715;

Феодосия, 4677;

Алушта, 5309;

Евпатория, 3719.