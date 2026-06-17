В Судаке откроют свободную продажу топлива на трех АЗС

Свободную продажу топлива откроют на трех АЗС Судака 17 июня Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 17 июня, в Судаке планируют открыть свободную продажу топлива на трех АЗС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.

Свободную продажу топлива откроют в 10 утра. Две АЗС относятся к сети «Атан». На Восточном шоссе можно будет купить бензин АИ-92, АИ-95, АИ-95 Ультра, а также дизель «Ультра». На Феодосийском шоссе, 14 собираются продавать АИ-92 и дизель «Ультра».

На АЗС «ТЭС» на Феодосийском шоссе, 12А можно будет купить АИ-92, АИ-95NP, а также дизтопливо. Объем каждого вида топлива – три тонны.

«Также напомню, что к заправке доступны до 20 литров топлива исключительно в бак транспортного средства», – написал Чебышев.