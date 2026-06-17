Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит17 июня 2026 6:35

В Судаке откроют свободную продажу топлива на трех АЗС

Свободную продажу топлива откроют на трех АЗС Судака 17 июня
Алексей ЕЛАГИН
Свободную продажу топлива откроют на трех АЗС Судака 17 июня

Свободную продажу топлива откроют на трех АЗС Судака 17 июня

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 17 июня, в Судаке планируют открыть свободную продажу топлива на трех АЗС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев.

Свободную продажу топлива откроют в 10 утра. Две АЗС относятся к сети «Атан». На Восточном шоссе можно будет купить бензин АИ-92, АИ-95, АИ-95 Ультра, а также дизель «Ультра». На Феодосийском шоссе, 14 собираются продавать АИ-92 и дизель «Ультра».

На АЗС «ТЭС» на Феодосийском шоссе, 12А можно будет купить АИ-92, АИ-95NP, а также дизтопливо. Объем каждого вида топлива – три тонны.

«Также напомню, что к заправке доступны до 20 литров топлива исключительно в бак транспортного средства», – написал Чебышев.