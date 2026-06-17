Над Черным морем и девятью регионами сбили 44 беспилотника

Средства ПВО уничтожили 44 беспилотника над Черным морем и девятью регионами Фото: REUTERS.

В среду, 17 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 44 беспилотника над Черным морем и девятью регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с семи до девяти утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что это, в частности, произошло над Черным морем. О количестве сбитых дронов не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской и Воронежской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.