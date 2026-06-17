От ведер и старых шуб до современных технологий: как изменились ролевые игры в Новосибирске

За годы существования движение заметно изменилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фрида Линч из Новосибирска занимается ролевыми играми живого действия более 15 лет. Первая ролевая игра в Новосибирске состоялась еще в 90-х годах, ее мастером был человек под псевдонимом Баград. Позже эстафету подхватил местный энтузиаст Макар, который продолжает создавать сюжеты и по сей день. Например, в 2026 году прошла уже 30-я игра, посвященная средневековой Японии, на полигоне под Новосибирском.

За три десятилетия индустрия изменилась кардинально. Фрида сравнивает эту эволюцию с превращением стационарного телефона в современный смартфон. Раньше крепости строили из валежника, мебель мастерили из подручных материалов, а костюмы шили из старых штор и шуб. Теперь крупные команды заказывают деревянные кубы и мебель в столярных мастерских, а для костюмов покупают качественные ткани, передает «Горсайт».

Эволюционировало и оружие: деревянные мечи и луки сменили дюралюминий и текстолит, а сегодня их вытесняют более безопасные материалы из вспененного пластика. Доспехи тоже изменились: вместо шлемов из ведер и нагрудников из металла игроки используют легкий и технологичный пластик.

«Меньше всего изменились принципы постройки крепостей и главных ворот. Раньше их возводили из валежника, собранного в лесу, а теперь покупают кубы горбыля. Мебель тоже когда-то мастерили из подручных материалов, но сегодня крупные команды заказывают ее в столярных мастерских», - рассказала Фрида.

Современные игры активно используют генераторы электроэнергии и специализированное программное обеспечение. Если летом мероприятия проходят на природе, то долгую сибирскую зиму сообщество адаптировалось к камерным форматам в помещениях — так называемым «кабинеткам» на 20–50 человек.