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НовостиОбщество17 июня 2026 9:28

В Крыму больше не включают сирены при каждом пролете беспилотников

Сирены работают только при угрозе конкретным объектам или районам
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Крыму перестали регулярно включать сирены из-за частых пролетов беспилотников.

В Крыму перестали регулярно включать сирены из-за частых пролетов беспилотников.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму приняли решение не включать системы оповещения при каждом пролете беспилотников. Причины отказа от постоянного включения сирен в эфире телеканала «Крым 24» объяснил советник главы республики Олег Крючков.

Он отметил, что если бы сирены включались при каждом пролете беспилотников, то жители и гости республики испытывали бы беспокойство почти круглые сутки.

«Крым — это территория, через которую часто проходят маршруты беспилотных летательных аппаратов, направляющихся в сторону Краснодарского края и акватории Черного моря», — сообщил Крючков.

Для оповещения населения используются смс-сообщения и уведомления на ресурсах МЧС. Сирены будут включаться только в случае непосредственной опасности для конкретных объектов или районов.