В Крыму больше не включают сирены при каждом пролете беспилотников

В Крыму перестали регулярно включать сирены из-за частых пролетов беспилотников. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму приняли решение не включать системы оповещения при каждом пролете беспилотников. Причины отказа от постоянного включения сирен в эфире телеканала «Крым 24» объяснил советник главы республики Олег Крючков.

Он отметил, что если бы сирены включались при каждом пролете беспилотников, то жители и гости республики испытывали бы беспокойство почти круглые сутки.

«Крым — это территория, через которую часто проходят маршруты беспилотных летательных аппаратов, направляющихся в сторону Краснодарского края и акватории Черного моря», — сообщил Крючков.

Для оповещения населения используются смс-сообщения и уведомления на ресурсах МЧС. Сирены будут включаться только в случае непосредственной опасности для конкретных объектов или районов.