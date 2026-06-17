В Севастополе QR-коды на топливо сохранятся до создания необходимого запаса

QR-коды на топливо пока не отменяют Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Система выдачи бензина по QR-кодам в Севастополе продолжит работать до накопления достаточного резерва горючего. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Вопрос поставок топлива обсуждался на аппаратном совещании правительства города. По данным властей, работа по увеличению объемов поставок ведется круглосуточно. Главная задача — сформировать на АЗС сетей «АТАН» и «ТЭС» запас, которого хватит для перехода к свободной продаже без QR-кодов, передает «АиФ-Крым».

Развожаев отметил, что объем топлива в свободной продаже на АЗС «АТАН» уже вырос втрое. В ближайшую неделю ожидается дальнейшее пополнение. После создания резерва (как минимум на две недели) власти рассмотрят возможность отмены системы QR-кодов.