Отмены броней на отдых в Крыму в начале лета достигли 30%

Отельеры ждут улучшения ситуации Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Топливный кризис и тревожные новости дают свои неутешительные плоды для курортного сезона. По данным директора туроператора «ТурЭтно» Андрея Пылова, количество аннуляций уже достигло 30%, а в некоторых отелях загрузка рухнула до 30% при плановых 65–70%.

Дефицит бензина, охвативший полуостров с конца мая, серьезно влияет на туристический сектор. Доля автотуристов в Крыму достигает 65–70% - именно те, кто добирается до курортов на личных автомобилях, оказались в зоне риска.

- Владельцы отелей, гостевых домов и виноделен фиксируют резкий рост числа отмененных бронирований. Причем сейчас мы наблюдаем именно отмены, а не переносы на определенный сезон, - рассказал КП-Крым Пылов.

По словам директора крымской компании «Тур Этно» Андрея Пылова, за последние дни число аннуляций выросло в 8–10 раз по сравнению с обычным периодом. Бронирования новых туров упали примерно на 20%, а количество отказов в общей сложности достигло 30%. Но есть надежда, что в скором времени ситуация стабилизируется.