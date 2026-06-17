На рынках Крыма обнаружено свыше 700 кг некачественной продукции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В ходе проверок, проведенных на рынках Крыма с 1 по 15 июня, сотрудники государственных ветеринарно-санитарных лабораторий обнаружили более 700 килограммов продуктов, не соответствующих установленным стандартам качества.
Благодаря тщательному мониторингу и контролю за продукцией животноводства, представленной на местных рынках, удалось предотвратить продажу опасных товаров сомнительного качества. Выявленные продукты были изъяты из оборота и утилизированы.
Госкомитет по ветеринарии рекомендует покупать продукты животного и растительного происхождения только в официальных торговых точках. На несанкционированных рынках товары не проходят контроль качества и безопасности.