Изнасиловал и зарезал: крымчанина обвиняют в убийстве девушки, совершенном в 1997 году

Крымчанина обвиняют в совершенном в 1997 году убийстве и изнасиловании девушки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму 59-летнего уроженца Джанкойского района обвиняют в изнасилования и убийстве 21-летней девушки, а также в покушении на убийство ее сожителя; эти преступления были совершены в 1997 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ночь на 9 марта крымчанин ехал на машине в Раздольное. На съезде на грунтовую дорогу он заметил припаркованный автомобиль. Внутри находились парень и девушка. Уроженец Джанкойского района подошел к этой машине и открыл водительскую дверь. Далее крымчанин выстрелил из ружья в область грудной клетки 24-летнему молодому человеку. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

После этого крымчанин сел в чужую машину и вывез девушку в район села Далекое Черноморского района. Там обвиняемый изнасиловал ее. При этом крымчанин опасался, что девушка обратится к правоохранителям. Поэтому уроженец Джанкойского района схватил нож и ударил ее в область шеи. Далее он оттащил тело в проулок и скрылся.

«В рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая подтвердила принадлежность биологических следов на одежде потерпевшей обвиняемому», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что крымчанин был уже осужден за аналогичные преступления. Он отбывает пожизненный срок в исправительной колонии особого режима «Черный дельфин».

«По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.