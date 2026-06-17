Из Керчи в Москву привезут частицу Вечного огня

Фото: администрация Керчи

В Сквере Славы Керчи прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. Кроме того, была взята частица огня, которую отправят в Москву.

Город стал участником всероссийской патриотической акции «Путь Победы», посвященной памяти погибших в годы войны и подвигу освободителей.

«Это мост между поколениями, напоминание о том, какой ценой досталась мирная жизнь. Наш долг – хранить эту память», – отметил исполняющий обязанности главы администрации Иван Кошель.

Доставку частицы пламени из города-героя в столицу сопроводят волонтеры.