Вода у побережья Кубани прогреется до комфортных температур к концу июля

Ученый Ткаченко рассказал, когда вода в Черном море прогреется для купания Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сезон отпусков начался, но морская вода на большинстве курортов Краснодарского края пока не достигла комфортных температур. Когда можно будет купаться без риска замерзнуть, «Кубань 24» рассказал кандидат географических наук, профессор КубГАУ Юрий Ткаченко.

По словам ученого, комфортной для купания считается температура 20–26°С. Сейчас Азовское море уже прогрелось до 24°С, а Черное море пока прохладнее.

«Основной прогрев — это будет вторая половина июля, начало августа. Температура 23–24°С — это конец июня — начало июля», — пояснил Ткаченко.

Для прогрева до высоких температур необходим длительный период жары, чтобы прогрелся верхний 10-метровый слой воды.

Профессор предупредил об особенностях июня: при усилении северо-восточного ветра в районе Анапы, Новороссийска и Геленджика теплую воду сгоняет в открытое море, а на ее место поднимается холодная с глубины. За несколько часов температура у берега может упасть с 23°С до 13–14°С.

«Отдыхающие зачастую удивляются: вечером купались, а утром вода у берега — 14°С», — отметил ученый.