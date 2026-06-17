В Джанкое пьяный мужчина обливал мемориальные доски алкоголем: его арестовали

Фото: кадр видео пресс-службы МВД по РК

В Джанкое 46 летний местный житель обливал мемориальные доски, его привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Правоохранители обнаружили в сети видео. Там был запечатлен мужчина, обливающий алкоголем напитком мемориальные доски. Это происходило на территории одного из памятных мест. Кроме того, в полицию поступило соответствующее сообщение от местной жительницы.

В Джанкое пьяный мужчина обливал мемориальные доски алкоголем

Правоохранители нашли нарушителя. На него составили административные протоколы о распитии алкоголя в запрещенных местах, появлении в общественных местах в пьяном виде, а также о неповиновении законному распоряжению полицейского.

«В настоящее время правонарушитель находится под административным арестом, а материалы дела направлены в суд», – говорится в сообщении.