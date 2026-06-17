Колючие соседи: что делать, если на дачном участке завелся ежик

При желании колючего "соседа" можно покормить кошачьим или собачьим кормом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением дачного сезона крымчане все чаще встречают на своих участках ежей. Одни рады такому помощнику в борьбе с вредителями, другие опасаются. Садоводы отмечают, что ежи — отличные помощники в борьбе с гусеницами, слизнями и мотыльками.

Однако зоологи предупреждают: угощать зверька молоком нельзя. У взрослых особей отсутствует фермент, расщепляющий лактозу, что может привести к расстройству желудка и даже гибели. Лучше предложить ежу кошачий или собачий корм, передает «Крымская газета».

Если еж стал нежелательным гостем, его можно аккуратно, в перчатках, перенести в ведре или на лопате в ближайшую лесополосу.

Но главное - осторожность. Ветеринары напоминают: ежи, как и лисы, могут быть переносчиками бешенства. Опасность в том, что зараженное животное не обязательно агрессивно — оно может выглядеть спокойным или дезориентированным.

«В норме ежи осторожны, избегают людей и активны преимущественно вечером и ночью. Если животное спокойно подходит к человеку, не боится шума, ходит кругами, шатается, лежит на открытом месте днем или проявляет необъяснимую агрессию, это уже повод насторожиться», — предупреждают эксперты.