Шесть детских школ искусств Крыма укомплектуют инструментами на 23,45 млн рублей

До 2030 года материальную базу укрепят 19 учебных заведений полуострова. Фото: Алексей ФОКИН.

В Крыму продолжается обновление образовательных учреждений в сфере культуры. В текущем году новыми инструментами и оборудованием на 23,45 млн рублей оснастят шесть детских школ искусств республики.

Для учащихся приобретут не только инструменты, но и современные мультимедийные устройства, включая интерактивные доски и проекторы. В хореографических классах появятся новые станки и зеркала, а в отделениях изобразительного искусства – наглядные пособия.

Обновление коснется Красногвардейской, Щелкинской, Победненской и Белогорской детских школ искусств, а также музыкальных школ имени Ю. Богатикова в Саках и Симферополе.