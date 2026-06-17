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НовостиОбщество17 июня 2026 13:34

Шесть детских школ искусств Крыма укомплектуют инструментами на 23,45 млн рублей

В республике обновляют культурные образовательные учреждения
Анастасия БУРМИСТРОВА
До 2030 года материальную базу укрепят 19 учебных заведений полуострова.

До 2030 года материальную базу укрепят 19 учебных заведений полуострова.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Крыму продолжается обновление образовательных учреждений в сфере культуры. В текущем году новыми инструментами и оборудованием на 23,45 млн рублей оснастят шесть детских школ искусств республики.

Для учащихся приобретут не только инструменты, но и современные мультимедийные устройства, включая интерактивные доски и проекторы. В хореографических классах появятся новые станки и зеркала, а в отделениях изобразительного искусства – наглядные пособия.

Обновление коснется Красногвардейской, Щелкинской, Победненской и Белогорской детских школ искусств, а также музыкальных школ имени Ю. Богатикова в Саках и Симферополе.