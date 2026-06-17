Павленко: на капремонт Кореизской школы может потребоваться два года

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Кореизской школе планируют сделать капитальный ремонт, на это может потребоваться два года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Далее предстоит определить источник финансирования. Планируется, что будут выделены средства из муниципального бюджета. Однако руководитель администрации не исключила, что возможно привлечение инвестиций.

Школу построили в 1957 году. Последний раз капремонт там проводили почти 40 лет назад. Сейчас объект находится в неудовлетворительном состоянии.

«Один блок признан аварийным, второй – ограниченно работоспособным. И только третий функционирует полноценно – там и осуществлялся образовательный процесс», – рассказала Павленко.

В школе учатся 274 человека. Предположительно, ремонт займет два года. На время выполнения работ учеников переведут в Гаспринскую и Алупкинскую школы. Градоначальница заверила, что подвоз учеников будет организован.

«Часть занятий пройдут во вторую смену. Все подробности будут доведены до родителей. Также продолжаются ремонты в Гурзуфской и Ялтинской средней школе №4», – заключила Павленко.