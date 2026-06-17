Анонимный благотворитель перевел 250 млн рублей на лекарство школьнику из Ростовской области

Семья Лысенко из Новошахтинска несколько лет жила как на иголках. Фото: из архива героя публикации.

Семья 10-летнего Кости Лысенко из Новошахтинска объявила о закрытии сбора на препарат от мышечной дистрофии Дюшена. Анонимный благотворитель перевел недостающую сумму в 250 миллионов рублей. Сейчас мальчику уже ввели лекарство, он проходит реабилитацию.

В восемь лет у Кости диагностировали редкое генетическое заболевание — мышечную дистрофию Дюшена. Болезнь приводит к прогрессирующей слабости и разрушению мышц. Единственный шанс остановить развитие патологии — препарат стоимостью 250 миллионов рублей. Одной инъекции достаточно, чтобы затормозить болезнь, но не восстановить уже поврежденные мышцы.

Родные мальчика искали средства несколько лет. К десяти годам (опасному возрасту, когда многие пациенты уже теряют способность ходить) удалось собрать только 13 миллионов рублей. В середине марта маме Кости Яне позвонил незнакомец, пообещал перевести всю сумму и попросил не называть его имени. Деньги поступили на счет мгновенно.

«Когда положила трубку, даже не успела засомневаться в его словах. На счет тут же поступили деньги. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Это какое-то чудо!» — вспоминает женщина в беседе с корреспондентом «КП-Ростов-на-Дону».

Препарат уже ввели Косте, осложнений не было. Впереди — полгода реабилитации под наблюдением врачей. Оставшиеся собранные деньги семья передала фонду, чтобы помочь другому ребенку.