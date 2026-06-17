Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2026 14:10

Анонимный благотворитель перевел 250 млн рублей на лекарство школьнику из Ростовской области

Аноним приобрел ростовскому школьнику лекарство за 250 млн рублей
Ирина ГЕРЦ
Семья Лысенко из Новошахтинска несколько лет жила как на иголках. Фото: из архива героя публикации.

Семья Лысенко из Новошахтинска несколько лет жила как на иголках. Фото: из архива героя публикации.

Семья 10-летнего Кости Лысенко из Новошахтинска объявила о закрытии сбора на препарат от мышечной дистрофии Дюшена. Анонимный благотворитель перевел недостающую сумму в 250 миллионов рублей. Сейчас мальчику уже ввели лекарство, он проходит реабилитацию.

В восемь лет у Кости диагностировали редкое генетическое заболевание — мышечную дистрофию Дюшена. Болезнь приводит к прогрессирующей слабости и разрушению мышц. Единственный шанс остановить развитие патологии — препарат стоимостью 250 миллионов рублей. Одной инъекции достаточно, чтобы затормозить болезнь, но не восстановить уже поврежденные мышцы.

Родные мальчика искали средства несколько лет. К десяти годам (опасному возрасту, когда многие пациенты уже теряют способность ходить) удалось собрать только 13 миллионов рублей. В середине марта маме Кости Яне позвонил незнакомец, пообещал перевести всю сумму и попросил не называть его имени. Деньги поступили на счет мгновенно.

«Когда положила трубку, даже не успела засомневаться в его словах. На счет тут же поступили деньги. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Это какое-то чудо!» — вспоминает женщина в беседе с корреспондентом «КП-Ростов-на-Дону».

Препарат уже ввели Косте, осложнений не было. Впереди — полгода реабилитации под наблюдением врачей. Оставшиеся собранные деньги семья передала фонду, чтобы помочь другому ребенку.