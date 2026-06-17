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НовостиОбщество17 июня 2026 15:03

Население Крыма обеспечено основными продуктами питания

Глава минсельхоза республики отметил высокий уровень продовольственной безопасности региона
Анастасия БУРМИСТРОВА
Крым обладает достаточным количеством запасов продовольствия.

Крым обладает достаточным количеством запасов продовольствия.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Крым обладает достаточными запасами продовольствия, заявил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк в эфире «Радио Крым».

По его словам, благодаря эффективной системе производства и поддержки предприятий агропромышленного комплекса, республика успешно обеспечивает население основными продуктами питания.

Кратюк подчеркнул избыточный уровень обеспеченности зерновыми культурами, а также высокую обеспеченность мясом птицы и свинины.

«У нас обеспеченность по зерновым культурам сырья для мукомольной продукции составляет более 200%. Мы столько даже не съедаем, сколько производим. Что касается мяса птицы и свинины, то здесь обеспеченность близка к 100%», — рассказал глава регионального минсельхоза.

Если климат будет благоприятным, то Крым также сможет в полном объеме обеспечить население фруктами и овощами.