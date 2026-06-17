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НовостиЧто происходит17 июня 2026 15:41

С 18 июня меняется расписание крымских электричек

Расписание некоторых пригородных поездов в Крыму изменится с 18 июня
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: Южная пригородная пассажирская компания

Фото: Южная пригородная пассажирская компания

С 18 июня в Крыму будут изменены графики движения некоторых пригородных поездов, обслуживаемых ЮППК.

Пригородный поезд № 6125 Керчь — Керчь-Южная Новый парк будет отправляться из Керчи в 06:20 и прибывать на конечную станцию в 06:38.

Поезду № 7102/7101 Симферополь — Феодосия назначена дополнительная остановка по пл. 1389 км. Отправление из Симферополя запланировано в 09:22, а прибытие в Феодосию — в 13:52.

Пригородный поезд № 7112/7111, следующий по маршруту Феодосия — Симферополь, также будет делать остановку на станции 1389 км. Из Феодосии поезд отправится в 14:35 и прибудет в Симферополь в 19:00.