Украинский язык не планируют исключать из списка государственных в Крыму

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Крымские власти не намерены исключать украинский язык из перечня государственных языков республики, заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
В Конституции Республики Крым закреплен равный статус трех государственных языков: русского, украинского и крымско-татарского.
Понижать статус украинского языка или исключать его из Конституции республики не следует, так как, по мнению Константинова, это именно то, чего сейчас ждет Зеленский.