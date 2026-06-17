Украинский язык останется в списке государственных в Крыму. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Крымские власти не намерены исключать украинский язык из перечня государственных языков республики, заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

В Конституции Республики Крым закреплен равный статус трех государственных языков: русского, украинского и крымско-татарского.

Понижать статус украинского языка или исключать его из Конституции республики не следует, так как, по мнению Константинова, это именно то, чего сейчас ждет Зеленский.