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НовостиЧто происходит17 июня 2026 16:24

Украинский язык не планируют исключать из списка государственных в Крыму

Председатель Госсовета республики заявил, что Крыму не следует менять статус украинского языка
Анастасия БУРМИСТРОВА
Украинский язык останется в списке государственных в Крыму.

Украинский язык останется в списке государственных в Крыму.

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Крымские власти не намерены исключать украинский язык из перечня государственных языков республики, заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

В Конституции Республики Крым закреплен равный статус трех государственных языков: русского, украинского и крымско-татарского.

Понижать статус украинского языка или исключать его из Конституции республики не следует, так как, по мнению Константинова, это именно то, чего сейчас ждет Зеленский.