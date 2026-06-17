За сутки на дорогах Крыма поймали 28 несовершеннолетних мотоциклистов

По итогам рейда 59 мотоциклов были отправлены на спецстоянку. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки на территории Республики Крым сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 181 правонарушение, совершенных водителями мототранспорта.

Среди нарушений – 37 случаев управления транспортом без прав. Кроме того, 28 водителей оказались несовершеннолетними. По итогам рейда Госавтоинспекторами изъято 59 транспортных средств, которые отправлены на спецстоянку.

На всех нарушителей составлены административные протоколы. Родители подростков также привлечены к ответственности за то, что не выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей.