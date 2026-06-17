Подготовку системы теплоснабжения в Крыму планируют завершить до 1 октября

Предстоит привести в готовность всю инфраструктуру. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Все муниципалитеты Крыма обязаны завершить подготовку инфраструктуры к отопительному сезону до 1 октября, заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«Главные задачи – повысить надежность коммунальных сетей и сократить среднее время устранения аварий. В прошлом сезоне аварийность удалось снизить на 14,3%: зафиксировано 479 событий», – отметил глава Совмина.

«Крымтеплокоммунэнерго» и «КрымТЭЦ» должны проверить и подготовить котельные, центральные тепловые пункты, более тысячи километров теплосетей, а также объекты водоснабжения и канализации. Особое внимание следует уделить социальным объектам и жилым домам.