В Крыму водитель авто сбил семилетнего велосипедиста: на него могут завести дело

Фото: Госавтоинспекция Крыма

В среду, 17 июня, в Советском районе Крыма водитель Daewoo Nexia сбил ребенка 2019 года рождения. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла около 19.40 в Советском. Водитель Daewoo ехал по улице Абдураманова. На перекрестке с улицей Гастелло автомобиль сбил ребенка 2019 года рождения. Он выехал со второстепенной дороги на велосипеде.

«В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести и доставлен в медицинское учреждение», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что обстоятельства происшествия выясняются. В пресс-службе крымской прокуратуры сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – заключили в надзорном ведомстве.