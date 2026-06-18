Сальдо: в Херсонской области восстановят мосты в Крым после атак ВСУ

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В Херсонской области планируют восстановить мосты в Крым, поврежденные в результате атак ВСУ. Об этом сообщили губернатор Владимир Сальдо.
Глава Херсонской области рассказал, что был на мостах. По его словам, уже имеются технические решения.
«Мосты будут, те, которые повреждены, восстановлены», – цитирует Сальдо агентство ТАСС.
Херсонский губернатор добавил, что будут также созданы альтернативные варианты поездок.
Как пояснил Сальдо, киевский режим усилил террор против мирных жителей. Это связано с тем, что ВСУ терпят неудачи на поле боя. Однако губернатор завернул, что в ближайшее время напряжение на дорогах будет снято. По его словам, для этого применят технологии, которые позволят создать более безопасные условия для движения.