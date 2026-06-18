Учит язык и не может привыкнуть к объятиям: парень из Южной Кореи переехал в Новосибирск

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23-летний Дохан Ким из южнокорейского города Гунсан переехал в Новосибирск в апреле 2026 года, чтобы выучить русский язык. Он сознательно выбрал Сибирь, а не Москву или Петербург — чтобы оказаться в среде, где не будет возможности перейти на английский или корейский.

Первое время в Новосибирске оказалось непростым. Дохану с трудом удалось снять жилье — иностранцам неохотно сдают квартиры и оформляют регистрацию. Дороги показались разбитыми, апрель — слишком холодным. Однако отношение местных жителей удивило приятно: многие были доброжелательны и старались помочь.

Сейчас Дохан привыкает к городу, больше всего ему нравится Академгородок. Самая большая сложность — русская грамматика.

«Язык дается мне непросто, особенно из-за грамматики. Есть одно русское выражение, которое особенно полюбилось — «Сколько лет, сколько зим!». Мне очень нравится его смысл и звучание», — рассказал парень корреспонденту «Горсайта».

Молодой человек заметил, что русские и корейцы похожи любовью к прогулкам с друзьями, но никак не может привыкнуть к дружеским объятиям — у него на родине это не принято.

Дохан планирует выучить язык, поступить в университет и остаться в Новосибирске. Он ведет блог о жизни в Сибири - его аудитория уже более 2,5 тысяч подписчиков.