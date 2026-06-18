В ялтинском санатории реконструировали канатную дорогу к пляжу

Фото: Tg-канал Сергея Аксенова

В санатории «Сосновая роща» поселка Гаспра инвестор обновил канатную дорогу, ведущую к пляжу. Также на площади 1,7 га парка «Можжевеловая роща» провели благоустройство. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Для полной технической модернизации существующей канатной дороги, обновления оборудования и приведения транспортной линии в соответствие с современными стандартами безопасности и эксплуатации специалистам понадобилось менее года.

В настоящее время продолжается реконструкция бывшего санатория «Марат», который будет располагать 190 номерами.