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НовостиЧто происходит18 июня 2026 10:03

В ялтинском санатории реконструировали канатную дорогу к пляжу

Специалисты обновили оборудование и привели транспортную линию к современным стандартам
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: Tg-канал Сергея Аксенова

Фото: Tg-канал Сергея Аксенова

В санатории «Сосновая роща» поселка Гаспра инвестор обновил канатную дорогу, ведущую к пляжу. Также на площади 1,7 га парка «Можжевеловая роща» провели благоустройство. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Для полной технической модернизации существующей канатной дороги, обновления оборудования и приведения транспортной линии в соответствие с современными стандартами безопасности и эксплуатации специалистам понадобилось менее года.

В настоящее время продолжается реконструкция бывшего санатория «Марат», который будет располагать 190 номерами.