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НовостиЧто происходит18 июня 2026 11:02

Готовность водовода от села Прибрежное до Евпатории достигла 95%

Ремонт водовода от села Прибрежное до Евпатории практически завершен
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: Tg-канал Юрия Гоцанюка

Фото: Tg-канал Юрия Гоцанюка

Ремонт водовода от села Прибрежное до Евпатории находится на завершающей стадии. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

На заседании Президиума комиссии по региональному развитию России, которое прошло под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, глава Совета министров Крыма сообщил, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» идет модернизация канализационно-насосной станции в Алуште, а также ремонтные работы водоводов в Евпатории. Степень готовности некоторых объектов, в том числе водовода, соединяющего село Прибрежное с Евпаторией, уже достигает 95%.