В Бахчисарае на 103-м году жизни скончалась ветеран Антонина Меледина

Фото: Tg-канал Анжелики Ястребовой

Ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Бахчисарая Антонина Александровна Меледина скончалась на 103-м году жизни 17 июня.

Антонина Александровна появилась на свет в Архангельской области 23 ноября 1923 года. В 1942 году, едва достигнув 18-летия, она отправилась на фронт, где стала наводчицей зенитных орудий. Свой боевой путь она завершила в Берлине, где и встретила День Победы. За свои заслуги она получила множество наград, среди которых Орден Отечественной войны II степени и медаль «За взятие Берлина».