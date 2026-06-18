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НовостиЧто происходит18 июня 2026 11:25

В Бахчисарае на 103-м году жизни скончалась ветеран Антонина Меледина

Антонина Александровна Меледина была Почетным гражданином Бахчисарая
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: Tg-канал Анжелики Ястребовой

Фото: Tg-канал Анжелики Ястребовой

Ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Бахчисарая Антонина Александровна Меледина скончалась на 103-м году жизни 17 июня.

Антонина Александровна появилась на свет в Архангельской области 23 ноября 1923 года. В 1942 году, едва достигнув 18-летия, она отправилась на фронт, где стала наводчицей зенитных орудий. Свой боевой путь она завершила в Берлине, где и встретила День Победы. За свои заслуги она получила множество наград, среди которых Орден Отечественной войны II степени и медаль «За взятие Берлина».