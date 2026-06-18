Фото: Сергей Тарадаев

30 мая в 59 городах России состоялся «СберПрайм Зелёный Марафон». Его участниками стали спортсмены и болельщики по всей стране от Владивостока до Калининграда. В Ялте забег прошел уже в 4-й раз на территории курорта «Мрия» и собрал почти 1,5 тысячи спортсменов и болельщиков всех возрастов. Сбер изучил, какая дистанция в этом году стала самой популярной, какие результаты показали участники и определил самого младшего и старшего участника забега.

Самым популярным стал забег на 10 км, его выбрали 43% взрослых участников. Причем в основном проверить свои силы в забеге решили мужчины: 67% от всех бегущих эту дистанцию. Самый быстрый спортсмен в абсолютном зачете преодолел дистанцию всего за 37 минут 39 секунд.

Забег на 4,2 километра больше привлек девушек — их доля составила 65%. Самым быстрым в абсолютном зачете стал мужчина с результатом 14 минут 23 секунды. Юниоры 13–17 лет также показали отличный темп: самый быстрый юный спортсмен преодолел ту же дистанцию за 14 минут 4 секунды — на 19 секундбыстрее взрослых участников.

Отдельно прошли соревнования по северной ходьбе на 2,1 километра, где выступил и самый старшийучастник «Зеленого марафона» в возрасте 87 лет. Он не вошел в число лидеров дистанции, но также показал отличный результат и самое главное – стал для всех примером активного долголетия.

Фото: Сергей Тарадаев

Участниками спортивного праздника стали и дети – ребятам в возрасте от 7 до 13 лет было предложено посоревноваться в забеге на 500 метров, а дети младщего возраста пробежали свою первую фановую дистанцию на 100 метров вместе с родителями и сказочными героями. Самой маленькой участнице этой мини-дистанции было всего 3 года.

Андрей Подсвиров, управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе:

«Зеленый Марафон» стал традиционным семейным праздником спорта и благотворительности, где ежегодно собираются как профессиональные спортсмены, так и любители. В Ялте забег проходит уже 4й раз, и мы видим, что интерес участников только растет. Люди приезжают на мероприятие целыми семьями, и особенно приятно видеть, как близкие поддерживают своих спортсменов на финише или вместе участвуют в забеге, мотивируя друг друга. Особенно важно, что на дистанции вышли не только молодежь, но и люди серебряного возраста, которые сохраняют бодрость духа и активно занимаются спортом, а также и совсем юные ребята, для которых наши фановые дистанции становятся первыми забегами в жизни и прививают любовь к спорту».