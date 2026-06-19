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НовостиОбщество19 июня 2026 2:18

Погода на 19 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

На Крымском полуострове тепло
Галина КОВАЛЕНКО
Симферополь

Симферополь

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

19 июня на полуострове в западных районах сохранится высокая пожарная опасность

В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер ночью 7-12м/с. Температура воздуха ночью 15...17°, днем 25...27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +20°...+23°, южный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +22°...+25°, северо-восточный ветер 1-2 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +21°…+25°, северный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +22°...+24°, северный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +20°… +24°, северный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +21°…+23°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +25°… +26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Бахчисарае +23°…+25°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Температура воды в Черном море +17 …+20 °, в Азовском +23°.