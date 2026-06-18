Жители Ливадии собрали гуманитарную помощь для военных на Запорожском направлении

Фото: администрация Ялты

Жители ялтинского поселка Ливадия готовят к отправке новую партию гуманитарной помощи для военных, которые служат на Запорожском направлении.

Руководитель Ливадийского территориального органа инициировал сбор помощи и обратился к местным жителям, активистам и общественным деятелям с призывом поддержать военнослужащих. Жители с энтузиазмом откликнулись и начали приносить необходимые вещи.

Военнослужащим передадут продукты длительного хранения, гигиенические средства, сладости и прочие важные вещи. Состав груза был предварительно согласован с командованием части.