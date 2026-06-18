Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит18 июня 2026 17:06

Жители Ливадии собрали гуманитарную помощь для военных на Запорожском направлении

Жители поселка подготовили к отправке очередную партию гуманитарной помощи
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: администрация Ялты

Фото: администрация Ялты

Жители ялтинского поселка Ливадия готовят к отправке новую партию гуманитарной помощи для военных, которые служат на Запорожском направлении.

Руководитель Ливадийского территориального органа инициировал сбор помощи и обратился к местным жителям, активистам и общественным деятелям с призывом поддержать военнослужащих. Жители с энтузиазмом откликнулись и начали приносить необходимые вещи.

Военнослужащим передадут продукты длительного хранения, гигиенические средства, сладости и прочие важные вещи. Состав груза был предварительно согласован с командованием части.