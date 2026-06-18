Севастополец заплатит 20 тысяч рублей за унижение чести и достоинства полицейских

В Севастополе осудили местного жителя за оскорбление полицейских. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд приговорил 46-летнего севастопольца к уголовной ответственности. Его признали виновным в публичном оскорблении сотрудников полиции.

В июле 2025 года полицейские привезли мужчину в «Городскую больницу №1 им. Пирогова Н.И.» для медицинской помощи. Будучи пьяным, он возмутился действиями правоохранителей и в присутствии посторонних публично оскорбил полицейских, унизив их честь, профессиональное достоинство и статус .

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил виновного к штрафу в размере 20 тысяч рублей.