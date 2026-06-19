В Севастополе мужчина пытался продать 50 граммов наркотиков: его могут посадить на 20 лет

Торговавший наркотиками житель Севастополя может получить 20 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Севастопольские 34-летнего местного жителя подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Безработный севастополец стал курьером-закладчиком. Горожанин вытаскивал из тайников партии наркотиков, которые самостоятельно фасовал на разовые дозы. Далее мужчина распространял запрещенные вещества бесконтактным и контактным способами.

«Сотрудники полицейского наркоконтроля задержали злоумышленника с поличным, когда он намеревался сбыть очередную дозу наркотика», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в машине подозреваемого нашли нашил 40 свертков, в которых было около 50 граммов мефедрона. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Он находится под домашним арестом.