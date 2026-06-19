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НовостиЧто происходит19 июня 2026 6:14

В Севастополе мужчина пытался продать 50 граммов наркотиков: его могут посадить на 20 лет

Торговавший наркотиками житель Севастополя может получить 20 лет колонии
Алексей ЕЛАГИН
Торговавший наркотиками житель Севастополя может получить 20 лет колонии

Торговавший наркотиками житель Севастополя может получить 20 лет колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Севастопольские 34-летнего местного жителя подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Безработный севастополец стал курьером-закладчиком. Горожанин вытаскивал из тайников партии наркотиков, которые самостоятельно фасовал на разовые дозы. Далее мужчина распространял запрещенные вещества бесконтактным и контактным способами.

«Сотрудники полицейского наркоконтроля задержали злоумышленника с поличным, когда он намеревался сбыть очередную дозу наркотика», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в машине подозреваемого нашли нашил 40 свертков, в которых было около 50 граммов мефедрона. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Он находится под домашним арестом.