Движение электричек в Крыму приостановили по техническим причинам 19 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 19 июня, движение электричек в Крыму приостановили по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании

«Движение пригородных поездов на участке Владиславовка – Семь Колодезей приостановлено», – говорится в сообщении.

Такое решение приняли по техническим причинам. Для удобства пассажиров организовали автобусное сообщение. На станциях дежурят сотрудники ЮППК. Они помогут людям сориентироваться и пересесть на нужный автобус.