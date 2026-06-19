Движение электричек в Крыму приостановили по техническим причинам 19 июня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В пятницу, 19 июня, движение электричек в Крыму приостановили по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании
«Движение пригородных поездов на участке Владиславовка – Семь Колодезей приостановлено», – говорится в сообщении.
Такое решение приняли по техническим причинам. Для удобства пассажиров организовали автобусное сообщение. На станциях дежурят сотрудники ЮППК. Они помогут людям сориентироваться и пересесть на нужный автобус.