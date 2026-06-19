В Севастополе женщина незаконно продавала бензин по 200 рублей за литр

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В Севастополе 34-летняя местная жительница незаконно торговала бензином, она продавала топливо по 200 рублей за литр. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Жительница Севастополя решила заработать в условиях ажиотажного спроса. Горожанка купила на материке бензин, а затем привезла в канистрах и емкостях. Далее женщина находила потенциальных клиентов в тематических группах. Затем жительница Севастополя доставляла бензин марки АИ-95 в условленное место.

«Цена варьировалась от 150 до 200 рублей за литр», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что нарушительница перевозила бензин в таре, не предназначенной для этих целей. Она торговала топливом вне АЗС. Никаких разрешительных документов у женщины не было. Правоохранители изъяли около 200 литров топлива и направили на исследование.

«В действиях правонарушительницы усматриваются признаки административного правонарушения», – говорится в сообщении.