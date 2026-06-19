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НовостиОбщество19 июня 2026 9:31

Глава Крыма наградил медработников в преддверии профессионального праздника

Аксенов отдельно поблагодарил медиков, которые работают в госпиталях и на передовой
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: Tg-канал Сергея Аксенова

Фото: Tg-канал Сергея Аксенова

Накануне Дня медицинского работника глава Республики Крым Сергей Аксенов провел церемонию награждения крымских медиков.

Глава Крыма отметил, что власти продолжат поддерживать стабильную работу системы здравоохранения и всех медицинских работников. Люди, работающие в этой сфере, включая врачей, медсестер и другой персонал, являются главным достоянием региона. Особую благодарность он выразил тем, кто трудится в госпиталях и на передовой.

«Наши медики – настоящие профессионалы. Они посвятили себя помощи людям и достойно выполняют служебный долг – спасают человеческие жизни, вселяют надежду и сохраняют здоровье крымчан», – подчеркнул Аксенов.